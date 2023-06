Mercato : Payet pourrait retrouver Anigo

Dimitri Payet serait ciblé par l'Olympiakos. Le milieu offensif de l'OM semble poussé vers la sortie en cette fin de saison.





Le nom de Dimitri Payet a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Suspendu suite à sa claque sur Yannick Cahuzac, le Réunionnais a été écarté de l'équipe par Igor Tudor pour ce qui devait être son dernier match de la saison, après une séance où il a traîné les pieds. Le milieu offensif figure parmi ceux qui ont eu du mal à s'adapter à l'exigence du Croate, selon La Provence. De quoi remettre en cause son contrat de "Marseillais à vie".



L'Équipe affirme en effet que Dimitri Payet pourrait quitter l'OM cet été. Le joueur serait notamment convoité par l'Olympiakos, club où il pourrait retrouver un certain José Anigo.



Pour rappel, Dimitri Payet totalise 326 matchs sous le maillot de l'OM, avec 78 buts et 95 passes décisives. Son contrat court jusqu'en juin 2024.