Ajaccio-OM : des incidents entre supporters, le match menacé

Des incidents ont eu lieu entre les supporters de l'AC Ajaccio et de l'OM, vendredi. Le maire de la ville corse a demandé l'annulation de la rencontre.





Les autorités craignaient des incidents entre les fans ajacciens et marseillais. Des altercations ont eu lieu vendredi, faisant quatre blessés légers.



Selon Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio, une soixantaine de fans situés dans un hôtel du centre-ville "se sont mis à jeter ce qui leur passait sous la main depuis les étages" à "des supporters ajacciens qui tournaient autour". Il a demandé l'annulation de la rencontre : "Quand on a un trouble à l'ordre public effectif d'atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures-là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse", a-t-il confié à l'AFP.





Ajaccio : Des violences ce vendredi soir, a priori entre supporters Marseillais et Ajacciens, à la veille du match de Ligue 1 entre Ajaccio et l'OM. Les forces de l'ordre ont utilisé des moyens lacrymogènes.pic.twitter.com/MIjlakrmlV — Actu17 (@Actu17) June 2, 2023

150 ultras sans billet ?

Le match Ajaccio-OM n'a aucun enjeu sportif. Le club corse est déjà condamné à la relégation. Quant aux Phocéens, ils n'ont pas su suivre le rythme imposé par les Lensois et savent qu'ils termineront à la 3e place.



La rencontre s'annonce, en revanche, très tendue en ce qui concerne les tribunes. 450 supporters de l'OM ont été autorisés à se déplacer. Et 150 ultras marseillais pourraient également faire le déplacement, sans avoir le moindre billet, affirme L'Équipe.



Trois arrêtés ont été pris, dont deux municipaux, pour encadrer le déplacement des fans olympiens. Parmi eux, une interdiction du centre-ville, où se tiendra la fête des pêcheurs de la ville.



L'ensemble des forces mobiles de Corse sont mobilisées pour le match. Et des contrôles se tiendront à la sortie des bateaux et des avions afin de fouiller les Marseillais et de confisquer les objets interdits (notamment les fumigènes et les engins pyrotechniques). Les autorités craignent également l'organisation d'une rencontre entre les ultras du SC Bastia et ceux de l'OM...