Vitinha juge son adaptation

Interviewé par Le Parisien, le Portugais a notamment confié qu'il pensait avoir une grosse marge de progression.





On l'a souvent répété, Vitinha est en phase d'adaptation et il serait malvenu de juger le jeune Portugais sur ses cinq petites titularisations. L'histoire du club nous a montré à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas juger trop vite certains attaquants (Papin, Gignac, pour ne citer que les plus emblématiques).



Pour autant, l'ancien de Braga a des progrès à faire, notamment au niveau de l'efficacité, même si la confiance joue souvent un grand rôle à ce niveau-là. Justement, Vitinha estime avoir une grosse marge de progression, comme il l'a confié au Parisien : "Pour être sincère, j'ai encore une grande marge de progression parce que j'ai commencé tard à Braga, j'avais 17-18 ans. De mes 18 à mes 23 ans, j'ai déjà bien avancé, bien évolué, mais j'ai encore beaucoup de marge. Ce que je n'ai pas fait avant mes 17-18 ans, je peux encore le rattraper."



Son intégration est d'ailleurs facilitée par sa connaissance du Français : "Mon adaptation a été très positive. Je connaissais déjà la France et Marseille. Quand j'étais petit, je rendais visite à mes proches qui vivaient à proximité de Lyon. J'écoutais les gens parler français. Quand je suis né, mon papa travaillait en Suisse donc j'ai grandi avec le français. Aujourd'hui, je me sens très bien à Marseille. Il y a du monde, j'adore ça, les supporters me demandent des photos, ça me fait plaisir."