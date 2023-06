Rongier comprend que les entraîneurs ne restent pas à l'OM

Valentin Rongier a pris la défense d'Igor Tudor, en conférence de presse. Le vice-capitaine de l'OM a souligné la pression qui pesait sur les entraîneurs, à Marseille.





Face aux médias, Valentin Rongier a confié sa surprise concernant le départ d'Igor Tudor. Le milieu de terrain comprend qu'il soit difficile pour un coach de rester deux ans à Marseille : "Je commence à me rendre compte de la difficulté d'être joueur à l'OM en terme de pression. Il faut être ambitieux, avoir de la personnalité. Un entraîneur a encore plus de pression, on doit protéger ses joueurs ; quand ça va mal, c'est lui qui est accablé. Je peux comprendre les entraîneurs qui ne restent pas quatre ou cinq ans. Même si avoir l'opportunité d'entraîner l'OM reste exceptionnel."



Rongier a disputé 46 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues. Le natif de Mâcon parait en bonne position pour prendre le brassard, la saison prochaine.