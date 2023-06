Ajaccio-OM : compos probables, chaîne et horaire

L'OM se déplace sur le terrain de l'AC Ajaccio, samedi, pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Un match sans enjeu, puisque le club corse est déjà relégué et que les Olympiens termineront quoi qu'il advienne à la 3e place. Compos probables, chaîne TV... Voici les informations à connaître sur la rencontre.





L'OM a chuté à domicile contre Brest (1-2) la semaine passée. Les Marseillais n'ont pas su tenir le rythme incroyable imposé par les Lensois. Igor Tudor a déjà annoncé son départ. Le Croate souhaite visiblement prendre du repos après une saison éprouvante.



Samedi, les Olympiens se rendront en Corse pour affronter Ajaccio, dont la relégation est déjà actée. Les hommes d'Olivier Pantaloni ne totalisent que 23 points, mais ils seront sans aucun doute très motivés contre l'OM.





L'historique du match Ajaccio-OM

L'AC Ajaccio et l'OM se sont affrontés à 27 reprises en Ligue 1. Les Phocéens ont remporté 15 matchs, concédé 6 matchs nuls et subi 6 défaites.



Les cinq derniers Ajaccio-OM

22/11/2013 : Ajaccio 1-3 Marseille

04/11/2012 : Ajaccio 0-2 Marseille

09/03/2012 : Ajaccio 1-0 Marseille

21/01/2006 : Ajaccio 3-1 Marseille

20/11/2004 : Ajaccio 2-0 Marseille.





❌ 7 joueurs ne pourront pas être alignés dans votre dernière compo @MonPetitGazon de la saison 👮‍♂️ !https://t.co/a8fW8EOcFu — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 1, 2023

Les compos probables d'Ajaccio-OM

Pour le déplacement à Ajaccio, Igor Tudor devra se passer des services d'Azzedine Ounahi et de Samuel Gigot. Amine Harit était à l'entraînement cette semaine, mais le staff médical ne devrait pas prendre de risque pour un match sans enjeu. Valentin Rongier et Dimitri Payet sont quant à eux suspendus. Côté corse, Victor Lebas (ligaments croisés), Romain Hamouma, Yoann Touzghar, Mounaïm El Idrissy, Ismaël Diallo, Ruan Levine sont absents. Et Mickaël Alphonse est suspendu. Voici les compositions probables d'Ajaccio et de l'OM.



La compo probable de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss - Under, Sanchez, Malinovskyi.



La compo probable d'Ajaccio : Leroy - Youssouf, Gonzalez, Vidal, Strata - Nouri, Barreto, Coutadeur, Marchetti, Spadanuda - Soumano.





Ajaccio-OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

La rencontre est programmée samedi soir à 21h00. Le match sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo.