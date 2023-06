Diaz : "Je pense que Tudor sera regretté à l'OM"

Kevin Diaz pense que l'OM perd beaucoup avec le départ d'Igor Tudor. Le consultant estime que le Croate a réussi sa saison, alors qu'il n'avait pas pu choisir sa préparation l'été dernier.





Au micro de l'After Foot RMC, Kevin Diaz a estimé que l'OM perdait beaucoup avec la démission d'Igor Tudor. Le consultant s'attend à ce que les Marseillais le regrettent : "Ce n'est pas un entraîneur qui signe le 1er juin dans son club, qui fait le recrutement avec son président, qui prépare la préparation, qui organise les matchs amicaux... Non, le mec est arrivé la veille de la reprise, ou le jour même de la reprise ! C'est quand même une situation compliquée dans un grand club comme l'OM ! Il n'a pas choisi les matchs amicaux, d'ailleurs il l'avait dit à l'époque, et ce n'est pas du tout le type de préparation qu'il voulait. Lui, c'est quelqu'un qui veut travailler beaucoup à l'italienne en préparation, et là c'était une préparation à la Sampaoli, avec beaucoup de jeu, avec beaucoup de travail intégré en termes de préparation, alors que les Italiens sont plus dans le dissocié, c'est-à-dire sans ballon tu cours, tu cavales, tu te fais mal au ventre et puis après, tu es prêt pour ta saison. Ce sont deux entraîneurs qui avaient un style complètement différent. Il a quand même réussi à faire un début de saison cohérent, malgré les sifflets, malgré tout cela, et je pense qu'il sera regretté à l'OM", a-t-il déclaré.



Il y a quelques semaines, certains sondages affirmaient que les supporters de l'OM souhaitaient majoritairement le départ de leur technicien. Un élément qui pourrait avoir influencé la décision du natif de Split.