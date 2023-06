Acherchour regrette le départ de Tudor

Walid Acherchour regrette que l'OM perde son entraîneur, cette fin de saison. Le journaliste considère la saison d'Igor Tudor comme réussie.





Au micro de l'After Foot RMC, Walid Acherchour a commenté le départ d'Igor Tudor. Le journaliste regrette le manque de stabilité de la sphère olympienne : "Je déplore son départ. Je reste sur la même cohérence que l'an dernier. Je suis pour une stabilité à l'OM. Et je trouve que comme Sampaoli, Igor Tudor, même si évidemment il y a plusieurs griefs à lui faire sur la saison sur plein de moments, mais je trouve que l'écriture elle reste tout de même positive surtout quand on voit dans les conditions où il est arrivé l'été dernier. Saison réussie ? Oui. Depuis l'été dernier, Igor Tudor a ramené de l'espoir dans cette saison olympienne. Même si je le répète. Il n'a pas fait tout parfaitement, comme Sampaoli l'année d'avant. A un moment donné, il titillait le PSG. Même si avec cet effectif là, l'OM aurait pu être 2e. En tout cas j'aurais aimé, en tant qu'observateur, voir une deuxième saison avec Igor Tudor. Après bien évidemment que s'il est lessivé, qu'il a envie d'aller voir autre chose, il a fait ce choix. Mais changer constamment d'entraîneur tous les ans, avec des mouvements sur le mercato, moi je ne suis pas un grand fan", a-t-il lancé.



Les dirigeants de l'OM disposent de quelques semaines pour trouver leur nouvel entraîneur et peaufiner leur stratégie de recrutement.