Les premières pistes pour la succession de Tudor

Les dirigeants de l'OM travaillent déjà sur la succession d'Igor Tudor. Plusieurs noms ont été cités par les médias ces dernières heures.





Dimanche, Igor Tudor dirigera son dernier match sur le banc de l'OM. Le technicien croate a annoncé son départ en conférence de presse jeudi : il n'honorera pas la deuxième année prévue dans son contrat, bien que Pablo Longoria ait tenté de le convaincre de rester.





Gallardo, Marcelino, Palladino... Les rumeurs affluent

De nombreux noms sont depuis cités pour le remplacer. Dans son édition du jour, La Provence indique que l'OM entend miser sur un football "physique", plutôt que "technique". Les dirigeants phocéens viseraient également un coach capable de supporter le contexte très difficile à Marseille. Igor Tudor s'est notamment fait siffler avant même son premier match officiel...



La presse espagnole (AS) évoque le nom de Marcelino, pour lequel l'OM serait en concurrence avec Naples. Foot Mercato cite ceux de Marcelo Gallardo (ex-River Plate, qui aurait été proposé), Vincenzo Italiano (Fiorentina), Raffaele Palladino (Monza) et Ange Postecoglou (Celtic). Mais il est aussi possible que les dirigeants olympiens prennent tout le monde à contre-pied.



La piste de Franck Haise a été démentie sur Footmarseille.com. Il paraît peu vraisemblable que les décideurs marseillais activent cette piste, alors qu'ils souhaitent maintenir une culture du travail dont le modèle paraît plus "italien" ou "espagnol" que "français".



Pour rappel, Igor Tudor a dirigé 47 matchs sur le banc de l'OM, pour 27 succès, 7 matchs nuls et 13 défaites. Comptablement, le bilan est très positif. L'obtention de la 3e place, en plus de la participation à la Ligue des Champions, est très importante. Peu de clubs y parviennent. C'est le premier cap à passer en vue de se stabiliser au plus haut niveau et de rentrer dans le cercle vertueux de progression (à condition de passer les barrages...). Mais il est impossible d'oublier le gros couac face à Annecy, en Coupe de France.