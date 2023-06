Rongier se confie sur le pire moment avec Tudor

Interrogé sur les moments marquants avec Igor Tudor, Valentin Rongier a donné son meilleur et son pire souvenir avec le Croate.





Nommé capitaine par Igor Tudor (en raison des absences répétées de Payet dans le onze), Valentin Rongier a grandi sous les ordres du technicien croate, comme il l'a confié en conférence de presse. Le milieu de terrain est également revenu sur un moment difficile pour le groupe, lors du stage en Angleterre, cet été : "Le pire moment, on peut parler du stage en Angleterre (pendant la préparation estivale), mais je pense que c'était à cause d'un manque de communication et de connaissance entre nous. Il avait vraiment envie d'imposer son style et que c'était lui le boss. Il y a le match d'Annecy, un très gros échec. On avait le devoir de faire mieux, ce match a laissé beaucoup de traces."



À l'inverse, la victoire en Coupe de France contre le Paris Saint-Germain a beaucoup marqué le collectif, dans le bon sens cette fois : "Le meilleur moment, c'est le match contre Paris en Coupe, on a senti une euphorie collective. On s'en souviendra."



Cette saison, l'ancien Nantais a disputé 46 matchs toutes compétitions confondues avec l'OM, dont 41 en tant que titulaire, pour 1 but et 2 passes décisives.