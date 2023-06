Tudor : "Beaucoup de nuits blanches"

Le futur ex-entraîneur de l'OM a estimé avoir posé les bases d'une nouvelle mentalité, mais aussi procuré des émotions aux supporters.





Malgré son départ, Igor Tudor a expliqué que le club était entre de bonnes mains avec Pablo Longoria et Javier Ribalta : "J'ai tout donné ici, il y a eu beaucoup de nuits blanches. La coopération a été fantastique, ce sont des personnes compétentes, qui savent la voie à suivre. Ils ont les capacités pour trouver la clef."



S'il n'a pas souhaité faire un bilan à proprement parler, le Croate a insisté sur deux points principaux : la culture du travail et le plaisir des supporters : "Il y a une chanson qui dit qu'il faut mieux se souvenir des belles choses. Ce qui arrive n'est pas mauvais, on peut l'utiliser pour s'améliorer. Ça a été une très bonne expérience pour moi ici en France. Des supporters formidables, du bon vin également. D'un point de vue du football, le championnat français est excellent. On a montré un bon football, qui procurait des émotions au public. Je me souviendrai de ce grand travail qu'on a fait pour améliorer la culture du travail. On a les bonnes bases pour le futur. J'espère qu'à court terme, on retrouvera l'OM à sa place avec de nouveaux trophées."