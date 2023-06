Rongier : "On est des fainéants"

Face aux médias, Valentin Rongier a livré ses premiers mots après l'annonce du départ d'Igor Tudor.





Le milieu de terrain a confirmé qu'Igor Tudor avait fait part de sa décision à ses hommes lors de l'entraînement de ce jeudi matin : "Je voudrais le remercie, j'ai rarement connu de coach avec autant d'implication. Il a été droit dès le départ, a amené de la rigueur dans ce club. Il a gardé sa ligne de conduite, on le remercie. Il l'a annoncé ce matin, on était surpris, mais c'est à nous de nous adapter."



Rongier n'a pas tari d'éloges sur son futur ex-entraîneur, pourtant décrit par beaucoup comme un coach aux méthodes très dures : "Il m'a fait grandir en tant que joueur et en tant qu'homme. J'avais plus de responsabilités. Il a amené de la rigueur, du sérieux, une mentalité qu'on n'a pas l'habitude de connaître en France. Il a marqué les joueurs, je pense, grâce à son sérieux. Je n'ai pas pris du plaisir quand on devait courir à l'entraînement. On est des fainéants. Même si on râle, on le faisait. Mais le plaisir, on le prenait surtout dans la victoire. Oui, c'était dur, mais on en a quand même gagné beaucoup de matchs cette saison."



Si l'on peut évidemment débattre du bilan de Tudor, le Croate aura tout de même amené plusieurs choses indispensables pour qu'un club performe : la rigueur, la culture du travail et un niveau d'exigence élevé. En cela, son passage n'aura pas été vain.