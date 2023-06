Longoria réagit au départ de Tudor

Présent aux côtés d'Igor Tudor en conférence de presse ce jeudi, Pablo Longoria a pris la parole pour annoncer le départ du Croate.





C'est le président de l'OM, qui a ouvert le bal en conférence de presse pour annoncer la nouvelle : "Une conférence d'avant-match un peu particulière. On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respecte. Il a su mettre des valeurs dans ce groupe : le travail, la rigueur, l'ambition de donner le maximum. On est très content du travail qu'il a accompli."



L'Espagnol a tenu à saluer le travail accompli par le technicien croate durant un an : "Il n'y a pas de regret sur ce qu'on a vécu ensemble. Ça nous donne la direction pour la suite. Igor nous a donné la culture du travail, le niveau d'exigence, l'ambition. C'est pour cela que je le remercie. C'est une personne transparente, sincère, frontale, mais avec qui on partage beaucoup de valeurs saines dans la vie."



Les dirigeants olympiens avaient le souhait de conserver Tudor, mais l'ancien défenseur central a décidé de mettre un terme à l'aventure olympienne.