Les premiers mots de Tudor après son départ

En conférence de presse, Igor Tudor s'est exprimé plus en détail sur sa décision de quitter son poste d'entraîneur de l'OM à l'issue de la saison.





C'était la tendance et c'est désormais officiel : Igor Tudor a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Devant la presse, le technicien croate a expliqué son choix : "Je tiens à remercier le président pour ses mots. Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. J'ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée."



La relation tendue avec une partie du Vélodrome était-elle également entrée en ligne de compte au moment de faire son choix ? Pas vraiment si l'on en croit l'ancien du Hellas Vérone : "Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça arrive aussi dans d'autres clubs. Travailler un an à l'OM est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça fait un moment que j'y pensais. Les détails n'ont pas d'importance, c'est ce que je sens en moi qui compte."



Désormais, les dirigeants olympiens vont se mettre au travail pour lui trouver un successeur.