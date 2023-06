Ocampos décroche une nouvelle Ligue Europa

Après avoir soulevé le trophée en 2020, Lucas Ocampos et le FC Séville ont remporté la Ligue Europa face à l'AS Rome.





Ce mercredi soir, le FC Séville a décroché la 7ème Ligue Europa (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 et 2023) de son histoire aux dépens de l'AS Roma de José Mourinho. Une victoire qui s'est décidée aux tirs au but (1-1, 4-2 tab).



Un deuxième sacre dans la compétition pour Lucas Ocampos, déjà titré en 2020 avec les Andalous. On notera également la rentrée de Karim Rekik, alors que Pape Gueye n'est pas inscrit sur la liste.