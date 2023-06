EdF : aucun olympien dans la liste

Ni Jordan Veretout ni Mattéo Guendouzi ni Valentin Rongier ne figure dans la liste de Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce.





Après le dernier match de championnat ce week-end, les joueurs auront rendez-vous avec leur sélection. L'équipe de France sera aux prises avec Gibraltar et la Grèce les 16 et 19 juin prochain dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Après leurs deux victoires initiales face aux Pays-Bas (4-0) et en Irlande (0-1) les Bleus occupent la première place du Groupe B devant la Grèce.



Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste et malheureusement, aucun olympien n'a été convoqué par le champion du monde 1998. On peut s'interroger sur la présence de Youssouf Fofana au vu des récentes prestations de l'AS Monaco.





La liste des 23



Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Axel Disasi (Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern), Dayot Upamecano (Bayern)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig), Marcus Thuram (Mönchengladbach).