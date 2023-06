Mercato : le départ de Guendouzi se précise

Mattéo Guendouzi devrait bien quitter l'OM dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain serait ciblé par plusieurs clubs anglais.





Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation de Mattéo Guendouzi. Le quotidien rappelle que West Ham et Aston Villa s'intéressent à la situation de l'ancien Gunner. Il confirme également que le milieu de terrain a confié son mal-être à Javier Ribalta il y a quelques semaines et indiqué qu'il souhaitait partir. L'éventuel départ d'Igor Tudor ne devrait pas changer la donne. Selon le journal, le comportement de l'international français n'a parfois pas plu à ses dirigeants, qui ne devraient pas le retenir.



En deux saisons, Mattéo Guendouzi a disputé 98 matchs sous le maillot marseillais, pour 10 buts et 19 passes décisives. Le milieu de terrain s'est révélé moins décisif et a paru moins impliqué cette saison.