Dugarry ne comprend pas le match produit face à Brest

Dans un stade Vélodrome qui célébrait les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions, l'OM a gâché la fête contre le Stade Brestois.





Alors que les supporters du stade Vélodrome avaient contacté des tifos plus impressionnants les uns que les autres à l'occasion des 30 ans de la victoire en C1, les joueurs n'avaient "qu'à" répondre présent sur le rectangle vert pour leur renvoyer la pareille. Malheureusement pour les plus de 60 000 personnes présentes, les hommes d'Igor Tudor ont produit une prestation indigne de l'Olympique de Marseille.



Présent dans l'enceinte du boulevard Michelet, Christophe Dugarry s'est dit très surpris de l'attitude des Olympiens lors de cette rencontre. Le champion du monde s'attendait à voir des joueurs transcendés par l'évènement et l'ambiance : "J'ai eu la chance ce week-end d'être à Marseille pour fêter les 30 ans de la victoire de l'OM en C1, on a vu cette ferveur, c'était incroyable, tu avais l'impression que l'OM avait gagné la Ligue des champions la veille. Je pense que c'est l'un des rares clubs au monde capable de faire ça. Et le lendemain tu as ce match face à Brest, avec tous les anciens présentés, la fiesta des 30 ans et là, une nouvelle fois, une défaite. Je regarde le match et je me dis que c'est incroyable que sur un moment de fête de ne pas réussir à gagner et de se faire bouger. Je me dis que cette saison est bizarre."