Tudor annonce son départ aux joueurs !

Igor Tudor aurait annoncé son départ au vestiaire de l'OM. Le technicien devrait officialiser la nouvelle en conférence de presse.





Selon les informations recueillies par Foot Mercato, Igor Tudor a décidé de quitter l'OM. L'entraîneur croate, qui a rencontré ses dirigeants cette semaine, aurait annoncé son départ à ses joueurs. Il devrait faire une annonce officielle à l'occasion de la conférence de presse de cet après-midi. Le match Ajaccio-OM devrait donc être son dernier sur le banc phocéen.



Les dirigeants olympiens ont toujours un temps d'avance, et le profil du successeur d'Igor Tudor est évidemment déjà dressé en interne. Son nom n'est pas connu, mais une chose est certaine : ce sera un technicien capable de continuer à inculquer une culture du travail et de la gagne.



Précision : selon La Provence, il s'agirait d'une démission et non d'une rupture de contrat à l'amiable.