Mercato : l'avenir d'Under déjà scellé ?

Cengiz Under aurait déjà pris une décision concernant son avenir à l'OM. L'international turc devrait vivre un mercato tranquille.





Après un début de saison difficile, Cengiz Under a repris de la vigueur ce début d'année. L'ailier a dynamité quelques défenses, inscrivant 5 buts et délivrant 4 passes décisives en 35 rencontres de Ligue 1. Selon les renseignements obtenus par La Provence, le natif de Balikesir se plaît à Marseille. Il n'aurait pas l'intention de changer de club, alors que son contrat court jusqu'en juin 2025.



Cengiz Under, âgé de 25 ans, aura certainement à coeur de se montrer un peu plus en Ligue des Champions la saison prochaine.