Mercato : Sanchez courtisé par l'Arabie saoudite

L'avenir d'Alexis Sanchez à l'OM est incertain. D'autant que le Chilien serait la cible d'une équipe saoudienne capable d'offrir des émoluments considérables.





Alexis Sanchez a réalisé une superbe saison en attaque pour l'Olympique de Marseille. Malgré les prédictions pessimistes de certains consultants l'été dernier, l'ancien joueur de l'Inter Milan s'est avéré décisif à de nombreuses reprises. Au-delà de ses performances sur le terrain, son professionnalisme a également été grandement apprécié au sein du vestiaire marseillais. Les dirigeants de l'OM souhaiteraient le garder, mais son contrat expire en juin.





"Alexis Sanchez est également ciblé"

Selon les informations fournies par le journaliste de CBS James Benge, Alexis Sanchez figure sur la liste des clubs saoudiens : "L'optimisme est élevé en Arabie saoudite quant à l'arrivée de Karim Benzema pour rejoindre Cristiano Ronaldo dans la Pro League. Alexis Sanchez est également ciblé, tandis qu'Al Nassr espère recruter au moins N'Golo Kanté et Luka Modric", a-t-il expliqué sur son compte Twitter.



Agé de 34 ans, Alexis Sanchez a inscrit 14 buts en 34 apparitions en Ligue 1 cette saison. Le natif de Tocopilla a également délivré 3 passes décisives. En coupes, le Chilien a marqué 4 fois en 9 matchs (dont 2 buts en 5 rencontres de Ligue des Champions). Samedi dernier, l'attaquant s'est accroupi sur la pelouse du Stade Orange Vélodrome, observant les tribunes. Était-ce un dernier regard avant de partir vers d'autres horizons ?



Sa venue a été l'un des gros coups réalisés par le duo Pablo Longoria-Javier Ribalta lors du mercato estival 2022. Son départ impliquerait que les deux dirigeants lui trouvent un remplaçant, ce qui ne serait pas une tâche facile. De plus, Vitinha n'a pas encore montré les qualités nécessaires pour prétendre à une place de titulaire.



Rien n'est jamais simple à Marseille. Finalement, le mercato 2023, qui aurait pu être relativement stable et tranquille, semble s'annoncer agité, avec plusieurs chantiers majeurs à venir.