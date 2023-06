Tudor a discuté avec les dirigeants de l'OM

L'avenir d'Igor Tudor reste incertain. L'OM aurait discuté avec le technicien et son agent ces derniers jours.





Des discussions pour l'avenir d'Igor Tudor ont eu lieu mardi et mercredi, confirme L'Équipe. Mardi, l'entraîneur a lui-même rencontré ses dirigeants, tandis que mercredi, c'est son agent qui s'est entretenu avec Pablo Longoria et Javier Ribalta. Le quotidien indique également qu'un contact a eu lieu entre le conseiller et la Juventus il y a quelques semaines, mais "le chemin reste long" jusqu'à Turin.



Igor Tudor répondra aux questions des journalistes en conférence de presse. Le Croate sera peut-être plus clair concernant son futur.