Dugarry critique la saison de l'OM

Christophe Dugarry voit plus de négatif que de positif dans la saison de l'OM. Le consultant pense que les Olympiens ont trop souvent échoué contre les grosses équipes.





L'OM jouera son dernier match de la saison samedi, face à l'AC Ajaccio. L'équipe d'Igor Tudor, qui semble en roue libre, sait déjà qu'elle terminera à la 3e place. Statistiquement parlant, les résultats obtenus en Ligue 1 sont de haute volée. Mais l'exercice laisse des regrets.



Sur RMC Sport, Christophe Dugarry n'est pas convaincu par la saison de l'OM. Le consultant bordelais se rappelle plus des couacs que des éléments positifs : "Quand je fais le bilan de la saison de l'OM, ce n'est pas un échec total, mais je la trouve ratée ", tranche le champion du monde 98. " Il y a des moments clés dans une saison : ce match contre Tottenham, où il faut un nul et où ils perdent dans les derniers instants et ne sont même pas reversés en C3, le match contre Annecy où ils sortent (en Coupe de France) après avoir réalisé l'exploit contre le PSG, ce match contre Lens où il faut être présent et ils ne répondent pas, ce match de fête qui reste anecdotique mais où il faut montrer les muscles et tu finis battu par Brest..."





🗣💬 "Cette saison est ratée. Tu as eu des matches clés et l'OM n'a pas répondu présent. Il y avait matière à faire beaucoup mieux."



Christophe Dugarry analyse la saison de Marseille qu'il juge loin des attentes escomptées. #RMCLive pic.twitter.com/DCYNHIZ5Sk — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 31, 2023

"L'arbre qui cache la forêt, c'est la ferveur retrouvée"

Le champion du monde 1998 a également pointé du doigt le coaching d'Igor Tudor. Le Croate aurait, selon lui, dû gérer différemment son groupe. "Longoria te dit que c'est une bonne saison, ne communique pas trop sur les résultats, Tudor s'est éloigné de certains cadres. L'arbre qui cache la forêt, c'est la ferveur retrouvée, ce stade rempli, c'est extraordinaire. Cette saison de l'OM, quand tu as raté autant de matchs clés, c'est une saison ratée. Si à mon époque on avait raté autant de matchs, notamment à domicile, et imposé aussi peu de choses, ça ne se serait pas passé comme ça", a-t-il ajouté.



Les dirigeants disposent de quelques semaines pour peaufiner leur plan pour l'exercice à venir. L'essentiel de leur stratégie dépend de la situation d'Igor Tudor. Si l'on en croit certaines sources, son départ est tout à fait possible dans les prochains jours.