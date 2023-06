Gigot toujours pas remis de son choc à la tête

Placé en protocole commotion après la rencontre à Lille, Samuel Gigot ne sera pas du déplacement à Ajaccio ce week-end.





Déjà privé de Valentin Rongier, suspendu, Igor Tudor devra également faire sans Samuel Gigot à Ajaccio, dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Ligue 1.



Le défenseur central, sorti après un coup de pied reçu dans le visage de la part de Carlos Baleba à Lille, est encore en protocole commotion et n'a pas encore réalisé la totalité de ses examens lui permettant de pouvoir revenir, en toute sécurité, sur le rectangle vert. On reverra donc l'ancien du Spartak Moscou la saison prochaine.