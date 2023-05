F.Germain : "Longoria sait qui il va prendre en cas de départ de Tudor"

Le journaliste RMC a fait un point sur la situation d'Igor Tudor et explique que Pablo Longoria a déjà anticipé un possible départ du Croate.





L'heure du bilan approche à grands pas. Après un dernier déplacement à Ajaccio, il en sera fini de la campagne 2022-2023 qui a vu l'OM reculer d'une place par rapport à la saison dernière. Malgré un jeu plaisant et plusieurs belles victoires, il est difficile de ne pas sortir frustré d'une telle saison. Certains militent pour un départ d'Igor Tudor, quand d'autres prônent la stabilité.





Malgré tout, une tendance serait à un départ du technicien croate, selon plusieurs sources (RMC, beIN Sports). Présents sur le plateau de BFM Marseille, Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, a confirmé l'information : "Ce qui me frappe concernant les récentes interviews d'Igor Tudor, c'est qu'on a l'impression qu'il tire son bilan. En conférence de presse, je l'ai trouvé assez marqué et dans ses mots, on a l'impression que c'est un discours d'au revoir. Le départ de Tudor est une vraie tendance actuellement, mais Pablo Longoria a toujours un coup d'avance, il sait exactement ce qu'il va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je pense que l'Espagnol sait ce qu'il va faire et qui il va prendre si le départ de Tudor se confirme."