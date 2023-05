Di Meco estime que Tudor doit faire jouer "ceux qui ont envie" à Ajaccio

Sur les antennes de BFM Marseille, l'ancien latéral gauche s'est projeté sur le dernier déplacement de la saison.





Après une nouvelle désillusion à domicile face à Brest (1-2) pour le dernier match au stade Vélodrome, l'OM va clore sa campagne sur la pelouse de l'AC Ajaccio, dans un match qui n'aura aucune incidence pour les deux équipes.



Igor Tudor profitera-t-il de cette rencontre pour faire tourner et pour donner du temps de jeu aux jeunes joueurs ? Cette saison, à part François-Régis Mughe, aucun minot n'a eu sa chance en équipe première. Pour Eric Di Meco, il faut surtout que le technicien croate titularise des joueurs qui sont encore motivés à l'idée de porter la tunique olympienne : "Il faut finir le job proprement. Il faut faire jouer une équipe cohérente, et surtout faire jouer ceux qui ont envie. Certains ne sont peut-être plus là dans leur tête ou plus au niveau exigé pour ce genre de match. On fera ensuite le bilan, c'est toujours mieux de le faire à froid. Pour cela, je fais confiance à Pablo Longoria. Même si Igor Tudor part, il trouvera la solution comme il l'a fait l'an dernier avec le départ de Jorge Sampaoli."



Donner un peu de temps de jeu à Bartug Elmaz notamment (ou certains U19 demi-finale du championnat de France), dans un match sans enjeu, ne semble pas une mauvaise idée.