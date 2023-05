Ajaccio-OM : on connaît l'arbitre

Pour le dernier rendez-vous de la saison sur la pelouse d'Ajaccio, Benoît Bastien sera au sifflet.





Après avoir raté leur dernière à domicile, les hommes d'Igor Tudor vont tenter de faire mieux à l'extérieur, sur la pelouse du stade François Coty. Les Corses pointent à la 19ème place de Ligue 1 et sont déjà relégués.



Pour cette rencontre, la ligue a nommé Benoît Bastien au sifflet, qui avait déjà arbitré l'OM à trois reprises cette saison, à Monaco (2-3), face à Rennes (1-1) et contre Annecy (2-2). Il sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Alexandre Castro et Stéphane Bré seront chargés de la VAR.