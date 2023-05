EdF : Rongier sélectionné ?

En raison des nombreuses absences dans l'entrejeu, Valentin Rongier pourrait être convoqué par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce, annonce RMC.





Est-ce enfin la bonne pour Valentin Rongier en Bleu ? Snobé à la Coupe du Monde 2022, notamment au profit de ses partenaires Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, le milieu de terrain de l'OM a un coup à jouer lors du prochain rassemblement, dont Didier Deschamps annoncera la liste des sélectionnés ce mercredi.



Avec les forfaits de Paul Pogba, N'Golo Kanté et l'utilisation d'Eduardo Camavinga au poste d'arrière gauche, il y a des places de libres au milieu de terrain. D'autant plus que le sélectionneur des Bleus ne devrait pas convoquer Mattéo Guendouzi en raison de son faible temps de jeu. En ce sens, RMC croit savoir que Valentin Rongier (46 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 2 passes décisives) pourrait en profiter et connaître sa première convocation avec l'équipe de France. Une sélection qui viendrait récompense l'excellente saison de l'ancien Nantais.



Les coéquipiers d'Antoine Griezmann sont en tête de leur groupe des éliminatoires de l'Euro 2024 avec deux victoires face aux Pays-Bas (4-0) et à l'Irlande (0-1). Ils se déplaceront à Gibraltar et recevront la Grèce les 16 et 19 juin prochain. Didier Deschamps dévoilera sa liste pour ces deux rencontres à partir de 13h45.