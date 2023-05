Prix Marc-Vivien Foé : Mbemba n'aurait pas voté pour lui-même

Chancel Mbemba a commenté son obtention du trophée de meilleur africain de la saison de Ligue 1 (Prix Marc-Vivien Foé). Le défenseur de l'OM n'aurait pas voté pour lui-même.





Chancel Mbemba a succédé à Seko Fofana, Gaël Kakuta et Victor Osimhen au palmarès du Prix Marc-Vivien Foé. Le joueur olympien a révélé qu'il ne se serait pas choisi, au micro de RFI : "J'aurais voté pour Fofana. J'aurais également voté pour Bamba Dieng, parce que c'est mon gars. Il y a beaucoup de joueurs africains en Ligue 1, et beaucoup auraient mérité de remporter ce trophée. Fofana l'avait remporté l'année dernière, donc c'est un plaisir d'être devant lui lorsque je regarde ses performances", a-t-il déclaré.



Chancel Mbemba n'écarte pas l'idée d'un départ de l'OM ces prochains mois. Le défenseur congolais a apparemment de plus grandes ambitions pour la suite.