L'agent de Tudor à Marseille ce mercredi

Malgré des résultats impressionnants en championnat, Igor Tudor n'a pas réussi à faire l'unanimité à Marseille. Le technicien croate est la cible de critiques sur sa gestion du groupe olympien, chose qui le touche, si l'on en croit les informations recueillies par Foot Mercato. Eric Di Meco estime notamment que son traitement n'est pas mérité, d'autant que ses équipes ont souvent procuré du plaisir en voyant jouer son équipe.



L'entraîneur olympien a été sifflé dès sa première apparition au Stade Orange Vélodrome. Foot Mercato croit savoir qu'il a été touché et qu'il a aujourd'hui besoin de déconnecter et de prendre du recul. Tudor a habité à la Commanderie, ce qui ne lui a pas permis de souffler comme le nécessite une fonction telle que celle d'entraîneur de l'OM.





Un bilan impressionnant en championnat

Foot Mercato précise également que l'agent de Tudor débarque à Marseille ce mercredi et que des entretiens vont se tenir avec les dirigeants olympiens concernant son avenir. Le nom du natif de Split a notamment été souvent cité à Turin ces dernières semaines. Mais outre le fait que La Provence assure que les Italiens ont rayé son nom, la formation de la Vieille Dame ne semble pas avoir les fonds nécessaires pour licencier Massimiliano Allegri.



Âgé de 45 ans, Igor Tudor a pour l'instant passé 47 matchs sur le banc de l'OM, avec 27 victoires, 7 matchs nuls et 13 défaites. En Ligue 1, son équipe figure dans le top 10 des meilleures équipes de l'histoire marseillaise après 37 journées. Un bilan comptable très positif.



Outre l'aspect sportif, les dirigeants olympiens l'avaient missionné pour inculquer une culture du travail à la Commanderie, où certains joueurs ne s'impliquaient pas suffisamment. Le Croate semble y être parvenu, mais non sans y laisser quelques plumes. L'opération semble avoir généré quelques tensions.