Les cibles surprenantes de Sampaoli lors du mercato 2022

Jorge Sampaoli avait de grandes ambitions pour l'OM l'été dernier. Le technicien argentin aurait notamment demandé à ses dirigeants de se pencher sur le cas de Gareth Bale.





À l'été 2022, Jorge Sampaoli a quitté l'OM car il estimait que le mercato n'était pas à la hauteur de ses attentes. Igor Tudor l'a remplacé sur le pied levé. Foot Mercato a révélé quelques-uns des noms que l'Argentin avait demandés à ses dirigeants : selon ses informations, l'ancien sélectionneur aurait notamment demandé à Pablo Longoria de recruter Antoine Griezmann, James Rodriguez, Marcelo et Gareth Bale. Des cibles assez surprenantes...



Pour rappel, Jorge Sampaoli a finalement rejoint le FC Séville, en milieu de saison, où Monchi n'a pas non plus cédé à ses exigences. Le natif de Casilda a été évincé après 31 matchs, avec 13 succès, 6 matchs nuls et 12 défaites.