Mbemba ouvre la porte à un départ

Élu meilleur joueur africain de Ligue 1, Chancel Mbemba s'est exprimé sur son avenir. Le défenseur ne s'imagine apparemment pas rester à l'OM très longtemps.





Retenu dans l'équipe-type de la saison lors des trophées UNFP, Chancel Mbemba a réalisé une grande saison. Le défenseur ne termine pourtant pas vraiment l'exercice dans la peau d'un titulaire. Igor Tudor ne l'a pas systématiquement aligné ces dernières semaines.



Lors d'un entretien accordé à Canal+ Sport Afrique, Mbemba a évoqué ces passages sur le banc, indiquant qu'il n'avait eu aucun problème avec son entraîneur. Le joueur n'écarte pas un départ de l'OM, mais pour d'autres raisons.





Prix Marc-Vivien Foé 2023: le Congolais Chancel Mbemba succède à Seko Fofana https://t.co/WaIA02bSRK pic.twitter.com/tGxtfr7yN3 — Afrique Foot (@Foot_Afrique) May 30, 2023

"Il faut encore plus que Marseille pour atteindre mes rêves"

"Quand je suis arrivé ici, dans ma tête, j'arrivais pour le titre. Dommage. Le club ne joue pas le titre, le club joue seulement pour se qualifier en Ligue des Champions. Le titre, c'est seulement un projet (il souffle). Quand tu regardes tous les matchs, moi j'ai joué à Porto, l'esprit c'est de jouer chaque année le titre, pourquoi pas ici ? Après, ça donne des doutes. Parce que dans ma tête, c'est le "titre". Quand j'arrive dans un club, mon but, c'est le titre", a expliqué le défenseur.



La France a ceci de particulier qu'un club truste la plupart des titres avec des moyens démesurés que certains comparent à un dopage financier. Mais Chancel Mbemba a apparemment d'autres ambitions que de rester à l'OM : "Mes rêves ? Il faut encore plus que Marseille pour y arriver (à atteindre ses rêves, ndlr). Je n'ai pas encore réussi, j'ai besoin encore de passer des étapes."



Cette saison, Chancel Mbemba a inscrit 7 buts en 44 apparitions avec l'OM. Le natif de Kinshasa a été titularisé à 38 reprises. Son contrat court jusqu'en juin 2025, ce qui signifie que les dirigeants peuvent le retenir un an de plus.