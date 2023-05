Pour Wahi, le défenseur le plus coriace se trouve à l'OM

Auteur d'une superbe saison avec Montpellier, Elye Wahi s'est livré sur le site officiel de la Ligue 1.





Cette saison, Elye Wahi a martyrisé les défenses de Ligue 1, inscrivant pas moins de 17 buts en 32 matchs. Son retourné contre l'OL a d'ailleurs été élue plus belle réalisation de la campagne 2022-2023. Interrogé par le site officiel de la Ligue, le Montpelliérain a nommé l'adversaire face à qui il a le plus eu de difficulté. Il s'agit d'Éric Bailly : "Au risque de surprendre, je dirais Éric Bailly. Il a une grosse expérience et il est bon un peu partout. Cela avait été très dur pour moi contre Marseille." Un choix assez surprenant, même si l'Ivoirien a réalisé plusieurs bons matchs sur la tunique phocéenne.



Sans surprise, il a également cité le stade Vélodrome parmi les deux meilleures ambiances de la saison : "Il y en a beaucoup en Ligue 1 Uber Eats ! Je pense à celle de Lens et aussi à Marseille. Jouer dans ces stades où il règne une telle ferveur, ça fait vraiment quelque chose !"



De son côté, l'attaquant du MHSC pourrait quitter le championnat de France durant l'intersaison. Courtisé par plusieurs clubs européens, notamment en Premier League et en Bundesliga, Wahi est évalué à 25 millions d'euros, mais son club espère en tirer au moins 30 millions.