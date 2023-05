Mbemba réagit à sa mise sur le banc en fin de saison

Après avoir reçu son titre de meilleur joueur africain de Ligue 1, Chancel Mbemba s'est livré sur son parcours et sur sa saison, au micro de Canal+ Afrique.





Auteur d'une excellente saison sous la tunique phocéenne (7 buts et 1 passe décisive notamment), Chancel Mbemba a été élu meilleur joueur africain de Ligue 1 devant Seko Fofana et Terem Moffi. Un titre qui récompense un travail acharné, comme il l'a lui-même confié à Canal+ Afrique : "Il y a beaucoup de joueurs congolais qui ont plus de qualités que moi. Mais le plus important dans la vie, c'est que tu demandes de quoi tu as envie demain. Moi, j'ai travaillé comme un fou. Les gens ne savent pas ma vie, comment j'ai galéré. À tous les jeunes qui sont au Congo. Le football moderne demande du travail. Si tu as une opportunité, il faut la saisir. Parce que Dieu est là pour tout le monde, s'il t'offre une opportunité, il faut la saisir. Si tu veux faire une bien meilleure carrière que moi, tout est possible pour celui qui y croit. Cherche à emprunter le bon chemin, alors tu y arriveras et tu feras carrière. Ce qu'il faut, c'est la discipline, c'est tout."



Véritable taulier de la défense olympienne, l'ancien de Porto a pourtant été régulièrement mis sur le banc durant le sprint final. Il assure que tout va bien avec Igor Tudor : "Si je ne joue pas, c'est le choix du coach. Mes amis, mes coéquipiers me demandent si j'ai un problème avec le coach, mais il n'y a rien. Il fait ses choix, il faut les accepter. Moi, je suis à 100%, je suis là pour le club. Est-ce que je trouve injuste de ne plus être titulaire ? Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je ne force pas les choses. Si j'ai l'opportunité de jouer, je joue. Sinon, je suis derrière l'équipe et mes coéquipiers. Je n'ai pas discuté avec le coach, je suis là pour travailler."