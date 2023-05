Perrin rend hommage à Villas Boas

Lors d'un entretien relayé sur Twitter, Lucas Perrin est revenu sur sa période à l'OM, lancé dans le grand bain par André Villas Boas.





Depuis son départ en prêt à Strasbourg la saison dernière, Lucas Perrin a passé un cap. Grâce à la confiance accordée par Julien Stephan, le défenseur central a rapidement progressé, en disputant notamment 33 matchs de Ligue 1 en 2022-2023. Vendu définitivement par l'OM, le minot est conscient qu'un jeune a très peu de temps pour se développer dans la cité phocéenne : "Le coach Stéphan m'a apporté la confiance que je n'avais pas à Marseille. Ce n'est pas la même pression ou la même atmosphère autour du club ici. C'est compliqué d'enchaîner les matchs à l'OM si tu n'es pas un crack. Le mieux est peut-être de s'aguerrir ailleurs et de revenir plus tard si tu en as l'opportunité. À l'OM, il faut gagner."



Malgré tout, le joueur de 24 ans est tout de même reconnaissant d'avoir eu sa chance grâce à André Villas Boas. Sous les ordres du Portugais, Perrin avait disputé 13 rencontres en 2020-2021. : "Je lui en suis très reconnaissant. Il y a plein de choses à dire. C'est un super coach, franchement. À l'entraînement, il n'y avait que du jeu."



Le natif de Marseille est sur les tablettes de Francfort pour le prochain mercato d'été. Un transfert qui pourrait rapporter une belle somme d'argent au RC Strasbourg.