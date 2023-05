Sanchez regrette de ne pas avoir gagné un titre

Élu Olympien de la saison, Alexis Sanchez s'est confié sur sa première campagne avec l'OM.





Sans surprise, Alexis Sanchez a reçu le trophée d'Olympien de la saison de la part des supporters. Pour ses débuts à l'OM, le Chilien a été exemplaire et a porté le club, notamment avec ses 18 buts et 3 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues.



Malgré sa très belle raison, l'ancien de l'Inter n'a pas caché sa déception de ne pas avoir pu remporter un titre avec le club : "J'ai appris à connaître le club cette année, explique l'ancien de l'Inter. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré les joueurs et les supporters. Très content d'être élu Olympien de la saison. J'aurais aimé donner un titre aux supporters et aux employés du club. Je crois qu'on était très proches, il y avait de la place pour pouvoir être champion, mais on aurait aussi pu gagner une coupe. Cela doit nous servir d'expérience."



En fin de contrat au mois de juin, El Niño Maravilla n'a pas encore prolongé. L'optimisme règne tout de même puisque les deux parties entretiennent de très bonnes relations et la volonté serait commune de prolonger l'aventure à Marseille. Réponse dans les prochaines semaines.