Di Meco prend la défense de Tudor

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco s'est exprimé sur le bilan et l'avenir d'Igor Tudor.





À l'aube du dernier rendez-vous de la saison, le temps est au bilan et l'avenir d'Igor Tudor s'assombrit à Marseille. Malgré la volonté des dirigeants de le conserver (et même de le prolonger selon certaines sources), le technicien croate se sentirait "mal-aimé" a rapporté RMC ces derniers jours.



Favorable au maintien de l'ancien du Hellas Vérone, Eric Di Meco a estimé que Tudor ne devait pas seulement être jugé par le prisme du résultat : "Tu sais ce qu'on est arrivé à faire dans cette ville et dans ce club de Marseille, on est arrivé à critiquer un titre de champion de France parce que Didier Deschamps ne gagnait que 1-0 et que ce n'était pas beau. Il y a la Ligue des champions ? Le match contre Annecy ? Mais le match gagné contre le PSG où tu les éclates pour une fois, il ne compte pas ? Le plaisir que les supporters ont pris, ce n'est pas du plaisir ? Si on m'explique qu'il n'y a que le résultat qui compte et pas le plaisir que prennent les gens, on ne peut pas se plaindre que personne ne regarde le championnat, parce que le football, ça reste un spectacle, un jeu."



Pour l'ancien latéral gauche, l'objectif sera atteint si l'OM se qualifie en Ligue des Champions au mois d'août : "Le bilan d'Igor Tudor tu le feras au mois d'août parce que s'il parvient à qualifier l'OM en Ligue des champions, tu l'as atteint ton objectif et c'est pour ça que j'aimerais qu'Igor Tudor reste."