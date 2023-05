Lopez, un mental en question ?

Pau Lopez a été critiqué ces dernières semaines pour des performances pas toujours à la hauteur.





Ancien gardien de l'OM (1995-1997), Jérôme Alonzo a évoqué pour L'Équipe les axes de progression de Pau Lopez, qui pourrait être mis en concurrence pour la saison qui arrive : "Après le Classique aller, en octobre dernier (0-1 pour Paris), j'avais vu une autre personne dans l'attitude. Genre : 'c'est mon tour'. Et là, depuis quelques semaines, son niveau a un peu baissé, et ça peut expliquer trois ou quatre points manquants au classement. Pour un gardien, on raisonne forcément ainsi. A-t-il atteint son plafond avant la Coupe du monde ? Je ne pense pas. À l'OM, on a vu une progression dans le jeu aérien, et il est vite au sol malgré sa grande taille. Le jeu au pied et la recherche de profondeur, il avait déjà ça. Mais mentalement, il lui faut apprendre à être bon quand l'OM va moins bien. Pour durer à l'OM, c'est fondamental".



Alors que Ruben Blanco va partir, Pau Lopez, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait avoir une nouvelle doublure, ou un concurrent, alors qu'Alban Lafont (Nantes) et Yassine Bounou (Séville) ont été évoqués ces dernières semaines.