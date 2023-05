Mercato : un danger venu de PL pour Sanchez ?

Élu Phocéen de l'année, Alexis Sanchez est en fin de contrat avec l'OM.





Recruté libre l'été dernier, le Chilien de 34 ans a réalisé une saison remarquable, dans ses statistiques (43 matchs, 18 buts, 3 passes décisives) mais surtout dans son importance pour le jeu de l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor. Positionné de manière inédite en numéro 9, Alexis Sanchez, plutôt deuxième attaquant, a fait montre de sa classe technique et de sa science du déplacement.



Interrogé après la réception de son titre de meilleur joueur de l'OM de la saison, l'ancien Barcelonais a dit sa joie d'être à Marseille, tout en regrettant de n'avoir su ramener un trophée : "J'ai appris à connaître le club cette année. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré les joueurs et les supporters. Très content d'être élu Olympien de la saison. J'aurais aimé donner un titre aux supporters et aux employés du club".



Alexis Sanchez a même pensé au titre en L1 : "Je crois qu'on était très proches, il y avait de la place pour pouvoir être champion, mais on aurait pu aussi gagner une coupe. Cela doit nous servir d'expérience".





La Premier League pense à Sanchez



Alors que la tendance est à une prolongation du Chilien à l'OM, certains clubs pourraient gêner le club phocéen dans cette optique. Selon les informations relayées par The Sun, Arsenal et d'autres formations britanniques sont intéressés par Alexis Sanchez après sa belle saison à Marseille.



Le média indique même que ces sollicitations pourraient convaincre l'international aux 153 sélections de quitter le sud de la France pour rallier l'Angleterre, un pays où Alexis Sanchez a joué de 2014 à 2020 (à Arsenal, puis Manchester United).



Cette saison, le Chilien a cela dit évoqué plusieurs fois son attachement à l'OM, et la 3e place du club en L1 devrait le convaincre de rester une saison de plus.