Gignac encore titré

André-Pierre Gignac n'en finit plus de glaner des trophées au Mexique.





L'ancien buteur de l'Olympique de Marseille jouait cette nuit la finale retour du tournoi de clôture du championnat du Mexique, face aux Chives de Guadalajara. À l'aller, les Tigres n'avaient pu faire mieux qu'un nul 0-0. C'était sans compter sur André-Pierre Gignac, qui a remis son équipe en selle à la 65e, sur penalty, alors que Monterrey perdait 2-0. 7 minutes plus tard, Sebastian Cordova égalisait, avant que Guido Pizarro donne la victoire aux siens en prolongations (108e).



Les Tigres UANL de Monterrey ont remporté leur 8e titre national, et André-Pierre Gignac son 5e. À 37 ans, le Français brille encore au Mexique, avec 22 réalisations et 6 passes décisives en 45 rencontres cette saison.