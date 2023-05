Mbemba sacré devant Fofana et Moffi

Auteur d'une grande saison sous le maillot de l'OM, Chancel Mbemba a reçu une belle récompense.





Nommé parmi les finalistes du Prix Marc-Vivien Foé, décerné par RFI et France 24, un trophée qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1, Chancel Mbemba a été désigné logiquement vainqueur. Ce titre, créé en 2011, est décerné pour la 1e fois à un défenseur, en la personne du Congolais de 28 ans, qui devance le lauréat de l'an dernier, Seko Fofana (Lens), et l'attaquant de Nice, Terem Moffi.



Chancel Mbemba s'est exprimé sur sa joie d'être lauréat de ce prix : "Je dis merci à l'ensemble des personnes qui ont voté pour moi. Déjà, être dans la liste, ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'Africains en Ligue 1, je ne pensais pas le gagner. Aujourd'hui, c'est fait, je dis : "Merci !" En tant que Congolais, c'est un plaisir. En plus, pour ma première année en France, j'ai vraiment travaillé, parce qu'il y a beaucoup de talents en Ligue 1. Mais, grâce à Dieu, j'ai gagné."



Après une première saison impressionnante (44 matchs, 7 buts, 1 passe décisive), Chancel Mbemba devrait rempiler pour une seconde à Marseille, alors que son contrat s'étend jusqu'en 2025.