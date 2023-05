Rothen a un avis tranché sur Tudor

Jérôme Rothen n'est pas convaincu par la méthode d'Igor Tudor. Le consultant pense que le Croate doit quitter l'OM.





Jérôme Rothen milite pour le départ d'Igor Tudor. Le consultant, à qui RMC Sport a confié sa propre émission en 2019 au départ de Christophe Dugarry, a alterné entre le chaud et le froid sur le technicien croate cette saison. L'ancien Parisien termine donc avec une note glaciale.





"Avec certains joueurs aussi ça finit mal"

Dans Rothen s'enflamme, le natif de Châtenay-Malabry a commenté les rumeurs de départ de l'entraîneur de l'OM. Il considère qu'une cassure a eu lieu entre le coach et son équipe : "Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle de voir Tudor partir. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et ça finit mal. Trois défaites sur les quatre derniers matchs, avec certains joueurs aussi, ça finit mal. Il faut que la saison se termine très vite et ce n'est pas de bon augure pour la saison prochaine. C'est problématique pour repartir avec cet état d'esprit-là pour une année qui va être très longue", a-t-il déclaré.



Jérôme Rothen en regrette presque Jorge Sampaoli, qu'il avait pourtant sévèrement critiqué la saison dernière. "Avec tout ce que nous dit Florent Germain (correspondant à Marseille), ce que dégage Tudor, je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de mettre de l'eau dans son vin. L'année dernière, Sampaoli, soi-disant, on s'ennuyait, à l'arrivée il finit deuxième. À l'heure actuelle, il n'y a que trois points d'écart et quatre buts de plus entre la saison dernière et cette année. Tu seras obligé d'évoluer, chose qu'il n'a jamais réussi à faire. Il faut qu'il se pose les bonnes questions et je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de le faire, donc il faut qu'il parte", a-t-il poursuivi.



L'OM est parvenu à terminer sur le podium pour la deuxième année consécutive et pour la troisième fois en quatre saisons. Or, c'est bien la régularité et les participations à la Ligue des Champions qui le feront progresser. Le bilan d'Igor Tudor est positif, étant donné qu'il a atteint ses objectifs. Les dirigeants, mieux placés que Jérôme Rothen pour mesurer l'état des relations entre le technicien et ses joueurs, trancheront pour la suite.