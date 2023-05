Tudor à la Juve ? La réponse

L'avenir d'Igor Tudor à la tête de l'OM devrait se décider dans les prochains jours.





Alors que le championnat de France n'est pas encore terminé, mais que l'OM, 3e, ne peut ni aller plus haut ni plus bas au classement, la dernière rencontre face à l'AC Ajaccio, en Corse, samedi prochain, est un match sans enjeu, presque amical. C'est pourquoi, la presse comme la direction ou encore le staff technique se projettent dès à présent sur la saison prochaine.





Guy défend Tudor et attaque Longoria



Depuis la défaite face à Brest au stade Vélodrome, l'avenir d'Igor Tudor pose question. Le Croate, qui se sent mal-aimé selon RMC, pourrait quitter son poste un an après son arrivée, en remplacement de l'Argentin Jorge Sampaoli, depuis passé par Séville et aujourd'hui au Brésil, à Flamengo.



Pour Stéphane Guy, intervenu sur RMC, l'entraîneur de 44 ans est difficilement critiquable : "Je trouve incroyable qu'un club change d'entraîneur tous les ans. L'OM est 2e la première année, 3e la deuxième année, et je pense que c'est un vrai frein. Il y a un côté politique du chamboule tout dans ce que fait (Pablo) Longoria et cela ne doit pas être que sportif de mon point de vue. Cette année, ça passe ric-rac, ce qu'à fait (Igor) Tudor n'est pas attaquable, car l'OM a été devancé par une équipe avec d'énormes moyens et une autre qui a fait une superbe saison. On va encore vivre un été agité, je trouve cela vraiment surprenant".



Ce que ne semble pas vouloir comprendre Stéphane Guy, c'est que la volonté de départ se trouve plus du côté d'Igor Tudor que de la direction, qui ne peut pas être accusé de faire partir le Croate.





La Juventus oublie Tudor ?



Ce dernier, longtemps considéré comme un potentiel remplaçant de Massimiliano Allegri, ne devrait pas signer à la Juventus cet été. Selon La Provence, la direction du club italien, 7e de Serie A, aurait rayé le nom d'Igor Tudor de sa short list.



De son côté, en cas de départ d'Igor Tudor, Daniel Riolo conseille à l'OM un autre entraîneur de L1, à savoir Paulo Fonseca (Lille).