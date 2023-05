En cas de départ de Tudor, Riolo milite pour Fonseca

Dans l'After Foot, Daniel Riolo s'est projeté sur l'après-Tudor. Le journaliste estime qu'aller chercher Paulo Fonseca serait un choix judicieux.





D'après les dernières informations obtenues par RMC et beIN Sports notamment, la tendance serait à un départ d'Igor Tudor en fin de saison. Disposant d'une année de contrat à l'OM, le technicien croate se sentirait parfois "mal-aimé" comme l'a confié la radio.



Si aucune décision n'a encore été prise d'un côté comme de l'autre, Daniel Riolo a soumis un nom aux dirigeants olympiens en cas de départ de Tudor : Paulo Fonseca : "Lui, je pense que ce serait un super entraîneur pour l'OM, même s'il aurait besoin de talent supplémentaire. En termes de joueurs de ballon, j'estime qu'il y a plus de talent au LOSC. Peut-être qu'on dira que finalement, Tudor avec son style un peu punchy où l'équipe fonce un peu tête baissée, je ne pense pas qu'il s'en soit si mal tiré avec cet effectif où il n'y a pas un talent de dingue."



Beaucoup de rumeurs lient Tudor à la Juventus, son ancien club, mais pour pouvoir signer le Croate, la Vieille Dame devra limoger Massimiliano Allegri. Une opération qui pourrait couter plus de 20 millions d'euros aux Turinois. Allegri sera, de toute façon, fixé sur son sort, le 5 juin prochain.