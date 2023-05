Vitinha se voit rester 5 ou 6 ans à l'OM

Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'OM, l'attaquant portugais a évoqué son futur, dans les colonnes du Dauphiné.





Recruté pour 32 millions d'euros cet hiver en provenance de Braga, Vitinha poursuit son adaptation dans son nouveau club. Lui qui a déclaré être plus à l'aise dans un système à deux attaquants, a pour l'instant disputé 15 rencontres avec l'OM toutes compétitions confondues, pour 2 buts et une passe décisives. Le Portugais se voit encore longtemps à Marseille : "Il y avait beaucoup d'attentes de la part des supporters, mais c'était mon objectif : je concrétise un rêve, celui de jouer à l'étranger. Au début, je n'étais pas habitué à tout ça, mais progressivement, le travail fait que je réussis à rattraper le mouvement. Je suis arrivé à Marseille avec l'objectif de travailler. J'ai un long contrat, je vais peut-être rester cinq ou six ans ici, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ni arriver le lendemain. Je peux rester, être vendu : tout dépend du club."





Vitinha impressionné par le Vélodrome



En quelques mois, le natif de Cabeceiras de Basto a au moins pu faire connaissance avec le Stade Vélodrome : "Je suis passé d'un stade de 30.000 places, avec des affluences de 9-12.000 spectateurs, voire 15.000 personnes pour les grands matches à un stade de plus de 60.000 places, complet tout le temps avec une ambiance incroyable. Sur la pelouse, avec le bruit des supporters, je n'arrive pas à entendre les consignes du coach. Parfois, à cause du bruit, je n'arrive pas à entendre les coups de sifflet de l'arbitre. Donc, je continue à jouer. Et lorsqu'il y a des sifflets des tribunes, je crois que c'est l'arbitre donc je m'arrête de jouer."