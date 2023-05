Barthez a encore des doutes sur Maignan

Sur les ondes de RMC, Fabien Barthez a donné son avis sur le successeur d'Hugo Lloris.





Sans surprise, Mike Maignan a pris la succession d'Hugo Lloris au poste de gardien n°1 de l'équipe de France. L'ancien Lillois s'était d'ailleurs directement illustré face aux Pays-Bas, stoppant le penalty de Memphis Depay, un exercice dans lequel son prédécesseur était loin d'être décisif.



Âgé de 27 ans, le natif de Cayenne devrait garder les cages françaises pour quelques années. Invité à commenter les performances de Milanais, Fabien Barthez est convaincu par le niveau de Maignan, mais il estime qu'il lui manque encore un petit quelque chose pour passer un nouveau cap : "On est très bien avec Mike, j'adore son jeu, sa posture. C'est lui quand il joue, il n'y a rien de scolaire. Maintenant, il arrive en équipe nationale. Ceux qui ont été en équipe de France le savent, c'est encore un ton au-dessus. J'ai une énorme confiance en Mike, mais on va maintenant voir ce que ça donne. On a vu son dernier match de Ligue des champions : il manque encore quelque chose. Ce but, il ne faut pas le prendre. La réalité, c'est qu'il faut faire gagner des matchs."