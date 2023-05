Gautreau : "Longoria n'a pas de projet à long terme pour Marseille"

Florian Gautreau a un avis très tranché sur Pablo Longoria. Le journaliste considère que l'Espagnol n'est là que pour se montrer aux yeux des autres clubs.





Au micro de RMC Sport, Florian Gautreau a donné son sentiment sur le travail de Pablo Longoria à l'OM. Le journaliste pense que l'Espagnol ne développe pas de projet à long terme : "Chez Longoria, il faudrait savoir quel est le projet. Car au final, est-ce que c'est vraiment un projet à long terme, avec l'idée de relancer l'OM et sur quelles bases ? Ou est-ce qu'il va passer trois ou quatre ans à faire des choix plutôt bons, la plupart du temps, du trading aussi quand même, il faut le dire, et puis à repartir ailleurs, parce que Longoria a lui aussi des ambitions ? Ce qui m'inquiète pour l'OM, c'est que Longoria est un président de qualité, mais je pense qu'il a d'autres visions. En fait, je pense qu'il a d'autres visions, qu'il vise autre chose. Il rêve de foot italien, il doit rêver de la Juve... Avec Longoria, on est dans le business, c'est un CV, des compétences qu'on montre. Donc il est là-dedans et il faut le savoir. Quand tu prends Tudor, tu prends un risque, car Sampaoli était adoré. Comment ça va se passer avec un gars qui, dans le vestiaire, met tout de suite les points sur les i ? Il fait un pari gagnant. Tudor n'a jamais passé plus d'un an et demi dans les clubs où il est passé. Donc faire un projet qui dure avec lui, c'est compliqué. Je pense que Longoria n'a pas de projet à long terme pour Marseille. C'est important à savoir. Le club qui est le 2e club français en termes de budget, avec Lyon, derrière Paris, n'a pas vraiment de vrai projet, pour les années à venir. Moi, je trouve que c'est inquiétant", a-t-il carrément lancé.





"Longoria vend sa compétence"

Lors de la même émission, après avoir fait quelques sous-entendus très négatifs sur les réseaux du président de l'OM, Stéphane Guy en a remis une couche : "C'est un président qui vend sa compétence, qui est grande, et ses services. Il vise évidemment le club qui a le plus de moyens possibles pour qu'il puisse s'amuser avec ses compétences."



Florian Gautreau et Stéphane Guy ont apparemment manqué les déclarations de Pablo Longoria sur son avenir. L'Espagnol a déjà indiqué qu'il ne rejoindrait pas d'autre club que l'OM. Et d'après nos informations, le club développe bien un projet décliné sur plusieurs saisons.