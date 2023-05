Mercato : Bailly officialise son départ

Eric Bailly a annoncé son départ de l'OM, sur les réseaux sociaux. Le club phocéen n'a bien évidemment pas levé l'option d'achat intégrée dans son prêt.





Eric Bailly n'est pas parvenu à se montrer suffisamment régulier pour se faire une place dans l'équipe d'Igor Tudor, cette saison. L'international ivoirien n'a joué que 22 matchs, toutes compétitions confondues, dont 11 comme titulaire.



Le joueur prêté par Manchester United a annoncé son départ : "Je tiens à remercier les supporteurs pour leur soutien, envers l'équipe et moi-même. Malheureusement, nous finissons sur une défaite à domicile. Cette saison a été magnifique pour moi à Marseille, dans un club incroyable. Merci à mes coéquipiers, au staff technique et médical, qui ont pris soin de moi et m'ont fait me sentir comme chez moi", a-t-il indiqué sur Instagram.



Pour rappel, Eric Bailly possède un contrat avec Manchester United qui court jusqu'en juin 2024.