Très en colère, Riolo défend le bilan de l'OM

Très agacé par les commentaires sur la saison de l'OM, Daniel Riolo a dézingué les détracteurs d'Igor Tudor. Le journaliste pense que les Français préfèrent quand les petits clubs performent.





Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule contre la mentalité des médias et des supporters français. Le journaliste les accuse de tout noircir, en dehors des saisons réussies des petits clubs. Il a d'ailleurs rappelé que l'équipe d'Igor Tudor comptait plus de points que celle de Jorge Sampaoli, la saison dernière. L'OM a, selon lui, de quoi mener une réflexion pour poursuivre sa progression.





"Ce sont des débats à la con !"

Daniel Riolo s'est donc lancé dans une diatribe sans concession : "Ça va leur apporter quoi à tous ceux qui sont en train de kiffer qu'on dise que c'est un échec, la saison de l'OM ? Ça va être quoi leur plaisir, une fois qu'on l'aura dit. On va encore répéter que dans une saison il y a 20 équipes en Ligue 1, il va y en avoir que 2 qui ont fait une bonne saison au final ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait ? 3e plutôt que 2e ? Une fois que tu as dit que c'était un échec, il se passe quoi ? Ce sont des débats à la con !



"La seule analyse qui tient, c'est : on a fait deux, on fait trois. On était en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Comment on travaille pour améliorer l'équipe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas été bon à domicile, pourquoi ? On avait un problème de talent devant. Est-ce qu'on a eu un avant-centre ? Non. On a été obligé toute l'année de faire jouer Alexis Sanchez dans cette position-là.





"Quand on a décidé qu'il fallait taper sur l'OM..."

"On a quand même connu de bons moments, cette année. En coupe d'Europe, je sais qu'il y en a plein qui ne veulent pas l'entendre. Tu es passé de la 2e place de la poule à la 4e place, juste pour un coup de tête cadré/pas cadré. Ce n'est pas grave. On n'a pas le droit de le dire, ça. Je n'en peux plus d'entendre des abrutis qui disent que c'était un groupe d'Europa League. Dans les groupes d'Europa League, les équipes françaises ne sortent pas. On perd contre tous les tocards de la terre. Quand on a décidé qu'il fallait taper sur l'OM, parce qu'évidemment tu as les Parisiens pas contents, les Lyonnais pas contents... On a le droit d'avoir un regard un peu objectif sur les choses ? Et après savoir si c'est réussite ou échec, qu'est-ce que je m'en fous ! Ils doivent juste savoir comment progresser encore.



"Lens a fait une saison stratosphérique. L'OM termine avec plus de points que l'année dernière quand ils en ont fait deux. Est-ce que c'était mieux avec Sampaoli, ou mieux avec Tudor ? Moi, j'ai kiffé Sampaoli, il y en a plein qui le détestaient. Ils ont changé. Ils ont fait la gueule quand Tudor est arrivé. Quand ça marchait bien avec Tudor, tout le monde était content. Le style, ça va de l'avant, le style dynamique, le style où on fait le rouleau compresseur et tout. Et dès que ça s'est moins bien passé : "Non, Tudor c'est pourri ! Il faut jeter Tudor. Si c'était mieux avec Sampaoli ? Non, j'ai pas dit ça..." Bon, alors il faut quoi pour que les mecs soient contents ? Qu'est-ce qu'il faut ? En France, il y a juste l'unanimité quand il y a un petit club qui brille. Moi, j'aime bien que Lens fasse deuxième. Tout le monde a kiffé. Ça, il y a l'unanimité. La France, c'est ça. C'est le pays du petit ! Je n'en peux plus de cette attitude de merde. Ça me gave. Lens très bien, on est tous contents. Et le reste ?"



Daniel Riolo n'a donc pas mâché ses mots à l'égard des critiques qui ciblent l'OM. Le club phocéen, dont les joueurs paraissent s'être relâchés ces derniers jours, totalise 73 points, contre 71 points sur l'ensemble de la saison 2021-2022.