Deux joueurs de l'OM dans l'équipe-type de la Ligue 1

Deux Olympiens ont été retenus dans l'équipe-type de la Ligue 1, aux trophées UNFP. Il s'agit de Chancel Mbemba et de Valentin Rongier.





C'est désormais officiel, l'OM terminera à la 3e position du classement de Ligue 1. Les Marseillais n'ont pas démérité, avant le relâchement coupable des dernières semaines. Et deux d'entre eux ont été récompensés durant la cérémonie de l'UNFP. Chancel Mbemba et Valentin Rongier figurent dans l'équipe-type de la saison.



Le onze-type des trophées UNFP : Samba - Hakimi, Danso, Mbemba, Nuno Mendes - Rongier, Fofana, Thuram - Openda, Messi, Mbappé.



Igor Tudor et Pau Lopez n'ont quant à eux pas remporté leur trophée respectif.