Le départ de Tudor se précise ?

La tendance serait à un départ d'Igor Tudor. Le technicien se sentirait mal-aimé. Les dirigeants de l'OM pourraient le laisser partir.





La défaite de samedi a montré un relâchement au sein de l'équipe olympienne. D'aucuns y ont vu un rapport avec le management d'Igor Tudor. Mais il est en réalité difficile de savoir ce qui se passe réellement en interne.



Selon RMC Sport, la possibilité d'un départ d'Igor Tudor est réelle. Le technicien dispose encore d'un an de contrat, mais les dirigeants n'ont, pour l'instant, pas nié la possibilité d'un changement de coach dans les prochaines semaines.





🔵 Aucune décision définitive ne serait prise, mais l'avenir d'Igor Tudor sur le banc de l'OM est très incertain. La tendance irait même dans le sens d'un départ du technicien croate. Les prochains jours seront décisifs.https://t.co/jPi3rd4llp — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Les dirigeants jugeraient son bilan positif

La radio précise que l'ancien Turinois "se sent parfois mal-aimé au sein du secteur sportif", où ses méthodes n'ont pas plu à tous les joueurs. Il a toujours été soutenu par les dirigeants. Pablo Longoria et Javier Ribalta estimeraient que son bilan est positif, en termes de style de jeu, de culture de travail et de résultats, malgré le faux-pas d'Annecy. Sa relation avec les deux Espagnols resterait très bonne.



Le match OM-Brest (1-2) pourrait malgré tout être son dernier au Stade Orange Vélodrome. Les dirigeants marseillais n'auraient pas activé de piste pour le remplacer, mais ils le feront bientôt s'il s'avère que l'ancien entraîneur de Vérone ne veut pas rester.



Compte tenu de la participation au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (8 août - 15 août), son remplacement devra se faire rapidement. La situation ne peut pas être pire que celle de la saison passée, où Jorge Sampaoli a claqué la porte en tout début de préparation estivale. Igor Tudor était alors arrivé au pied levé. Et certains joueurs ne s'étaient pas adaptés au changement en termes d'intensité de travail.



Pour rappel, le dernier match de l'OM se déroulera en Corse, face à l'AC Ajaccio, qui est déjà relégué. La rencontre est programmée samedi, à partir de 21h00.